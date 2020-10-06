Haval F7 обновили внешность и добавили опций

В список помощников водителя добавили автоматический ассистент парковки. Кроме того, инженеры доработали систему удержания в полосе и адаптивный круиз-контроль.

В Китае машину предлагают с двумя бензиновыми двигателями: 1,5-литровым (169 л. с.) и 2-литровым (224 л. с.) Последний раньше развивал 197 «лошадей». В России эти же моторы дефорсированы до 150 и 190 л. с. Теперь ждем, когда машина появится в России.

Кстати сказать, по данным агентства «Автостат», F7 стал самым популярным китайским кроссовером в нашей стране в первом квартале этого года.