Haval F7 обновили внешность и добавили опций

Китайский интернет-ресурс Autohome опубликовал фотографии обновленного кроссовера Haval F7. По ним видно, что автомобиль получил новую решетку радиатора с темной хромированной отделкой.
А в салоне появился мультимедийный комплекс с сенсорным экраном диагональю 12,3 дюйма. Мультимедийка получила функцию голосового помощника и возможность поддержки ряда онлайн-сервисов. Еще одно новшество — виртуальная панель приборов. В базовых версиях предлагают экран на 7 дюймов, а в топовых — уже 12-дюймовый.
В список помощников водителя добавили автоматический ассистент парковки. Кроме того, инженеры доработали систему удержания в полосе и адаптивный круиз-контроль.
В Китае машину предлагают с двумя бензиновыми двигателями: 1,5-литровым (169 л. с.) и 2-литровым (224 л. с.) Последний раньше развивал 197 «лошадей». В России эти же моторы дефорсированы до 150 и 190 л. с. Теперь ждем, когда машина появится в России.
Кстати сказать, по данным агентства «Автостат», F7 стал самым популярным китайским кроссовером в нашей стране в первом квартале этого года.