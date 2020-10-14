Премиальный «китаец» Chery Exeed TXL уже готов удивить россиян

Еще одна примета премиальной новинки — дорогая акустика Arkamys со встроенной системой коррекции звучания. Под медиацентром расположен сенсорный блок управлением двухзонным климат-контролем, а еще ниже — комплекс контроля качества воздуха AQS. Об изменении концентрации частиц PM2.5 в воздухе водитель и пассажиры узнают по смене цвета с синего на красный.

Сам TXL представляет собой длиннобазную версию модели TX. По размерам он похож на уходящий KIA Sorento Prime, однако «китаец» лишен третьего ряда сидений.

Выбор двигателей будет ограничен единственным турбомотором объемом 1,6 литра (186 л. с. и 275 Н·м), с которым состыкован безальтернативный 7-ступенчатый «преселектив». Так что клиенту позволят выбрать лишь привод — передний или полный.