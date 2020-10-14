Volkswagen выкатил новый кроссовер Taos

Фото из открытых источников
Американское подразделение концерна Volkswagen представило новый кроссовер Taos, который должен встать на ступеньку ниже Tiguan. Автомобиль разрабатывали для покупателей Северной Америки, но в случае успеха, не исключаем, что модель могут начать продвигать и на других рынках.

Габариты Volkswagen Taos — 4470x1840x1640 мм, расстояние между осями — 2690 мм. То есть автомобиль получился короче «Тигуана», но при этом производитель заявляет, что новинка не уступает последнему по простору в салоне.

Появление «Таоса» обусловлено тем, что американцы распробовали подобные модели. Они постепенно отказываются от крупных и прожорливых внедорожников, отдавая предпочтение среднеразмерным кроссоверам с богатым оснащением и ярким дизайном.

Фото производителя.

Под капотом «Таосa» работает наддувный 1,5-литровый мотор в 160 л. с. Это бензиновый двигатель серии EA211 заимствован у Jetta. Агрегат сочетается с 8-ступенчатым «автоматом» и передним приводом, либо с 7-ступенчатым «роботом» и приводом на все колеса.

В списке опций значится мультимедийная система MIB3 с 8-дюймовым сенсорным экраном, акустика BeatsAudio с 8 динамиками, подогрев и вентиляция кресел, самопарковщик, панорамная крыша и другое оборудование.

На рынке США кроссовер должен появиться ближе к лету следующего года. Если машина будет иметь успех, не исключено, что ее могут предложить и в других странах. В частности, и в России. Правда, официальных сведений по этому поводу пока нет.

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14 октября 2020
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