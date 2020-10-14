Volkswagen выкатил новый кроссовер Taos

Под капотом «Таосa» работает наддувный 1,5-литровый мотор в 160 л. с. Это бензиновый двигатель серии EA211 заимствован у Jetta. Агрегат сочетается с 8-ступенчатым «автоматом» и передним приводом, либо с 7-ступенчатым «роботом» и приводом на все колеса.

В списке опций значится мультимедийная система MIB3 с 8-дюймовым сенсорным экраном, акустика BeatsAudio с 8 динамиками, подогрев и вентиляция кресел, самопарковщик, панорамная крыша и другое оборудование.

На рынке США кроссовер должен появиться ближе к лету следующего года. Если машина будет иметь успех, не исключено, что ее могут предложить и в других странах. В частности, и в России. Правда, официальных сведений по этому поводу пока нет.