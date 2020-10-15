Mitsubishi Eclipse Cross пережил большое обновление

В салоне главная обновка — восьмидюймовый дисплей мультимедийной системы, дополненный механическими «крутилками». А еще японцы поняли, что тачпад для управления «мультимедийкой», расположенный на центральном тоннеле — это неудобно. Его место теперь заняли кнопки управления полноприводной трансмиссией и стояночным тормозом.

Кроме того, Eclipse Cross впервые обзавелся гибридной версией. Начинку позаимствовали у Mitsubishi Outlander PHEV. Ее полные технические характеристики пока не разглашаются, но мы-то знаем, что подзаряжаемый «Аутлендер» оснащен атмосферным бензиновым двигателем объемом 2,4 литра, двумя электромоторами мощностью 82 и 90 л. с. и литий-ионной батареей на 13,8 кВт·ч.

Базовая версия обновленного Eclipse Cross сохранит полуторалитровый бензиновый турбомотор без всяких электрических довесков. Его отдача тоже не объявлена. Зато опубликованы подробности выхода рестайлинговой модели. Раньше всех кроссовер появится на рынках Австралии и Новой Зеландии, затем (в первом квартале 2021-го) модель увидят американцы. О перспективах российских продаж рестайлингового компактного японского кроссовера пока ничего не известно.