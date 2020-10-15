Полный космос: «орбитальные опции» Hyundai Palisade

— Премьера нового Hyundai Palisade знаменуется беспрецедентной космической программой в сотрудничестве с Роскосмосом, — говорится на интернет-страничке Hyundai.

И это — почти все. Даже говоря об уникальной комплектации, корейцы в подробности не вдаются. Счастливчики, которым достанутся «космические» кроссоверы, получат в подарок монеты, побывавшие на околоземной орбите МКС. А несколько обладателей особого «Палисада» даже смогут встретить космонавтов с «сувенирами» лично.

Какие еще опции войдут в список оснащения, помимо памятных монет, не сообщается. Как не сообщается и о том, какие покупателям предложат моторы и коробки передач.

К слову, в США Hyundai Palisade располагает 295-сильным V6 в 3,8 литра, а в Корее — 2,2-литровым двигателем в 202 силы. Трансмиссия и в том, и в другом случае — восьмиступенчатый «автомат», а привод — передний или полный.