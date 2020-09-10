Зачем нужно обязательно выжимать сцепление «на автомате» перед запуском двигателя

В прошлом веке, когда трава была зеленее и не образовывались пробки, у водителей даже не возникало такого вопроса — сцепление автоматически выжимали все. Однако с момента распада СССР автопром сделал серьезный рывок вперед: машины стали технически более совершенными, и необходимость в некоторых манипуляциях попросту отпала. А посему многие задумались о том, нужно ли выжимать левую педаль перед стартом?
Чтобы это выяснить, достаточно взять в руки руководство по эксплуатации автомобиля — так вы точно не промахнетесь и не навредите агрегатам. Но если читать длинный и скучный мануал времени и желания нет, попробуем объяснить коротко и по делу.
НЕ ВЫЖИМАТЬ
Противники сей манипуляции утверждают, что выжимать сцепление полезно только новичкам. Мол, припаркуются, оставив машину на передаче, да благополучно об этом забудут — «заведутся», не касаясь педалей, автомобиль, что логично, дернется и въедет в забор, другое транспортное средство или стену.
Но тогда возникает другой вопрос: а как их спасет от столкновения выжатое сцепление? Авто все равно неспешно покатится, если стоит под углом, а пока совсем «зеленый» водитель смекнет, что к чему, будет уже поздно. Лучше уж тогда советовать им взять за привычку запускать двигатель на «тормозе».
На этом их аргументы, по сути, заканчиваются — слабовато. Те же водители, кто, напротив, призывает выжимать сцепление перед тем, как пробуждать мотор, доказывают свою правоту куда более убедительно.
ВЫЖИМАТЬ
Выжатое сцепление позволяет запускать двигатель, не беспокоя валы коробки передач, что в свою очередь снимает дополнительную нагрузку не только с самой трансмиссии, но и со стартера. Кроме того, поскольку тратится меньше электроэнергии, проще работать аккумуляторной батарее. И особенно в морозное время года, когда ей и так приходится несладко.
Да, при выжатом сцеплении страдает упорный подшипник коленчатого вала, вынужденный трудится практически насухую, ведь масло после простоя поступает к нему не сразу. Но стоит отметить, что ремонт стартера обходится автовладельцу куда дороже, а потому выбираем меньшее из двух зол.
К слову, некоторые машины — в частности, Hyundai Solaris, Ford Focus и Renault Megane вообще отказываются «просыпаться», пока водитель не выжмет сцепление. Да, здесь вариантов нет — всегда придавливаем левую педаль.
ТАК НУЖНО ЛИ?
Технические специалисты придерживаются мнения, что зимой выжимать сцепление все-таки необходимо. Нагрузки на систему электрооборудования при отрицательных температурах и так слишком велики, а игнорируя левую педаль, вы, повторимся, взваливаете на узлы дополнительную работу. Да, упорный подшипник проживет дольше, зато намучаетесь с «беспричинно» разряжающейся батареей и сократите ресурс стартера.
Что же до теплого времени года, то здесь — советуют эксперты — нужно смотреть по ситуации. Если двигатель без проблем запускается без выжатого сцепления, то и не трогайте педали. Крайне маловероятно, что таким образом вы нанесете агрегатам серьезный вред.
Добавим от себя, что не лишним будет все же заглянуть на досуге в руководство по эксплуатации машины. Один раз прочитаете и больше никогда терзаться сомнениями не будете.