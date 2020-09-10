Зачем нужно обязательно выжимать сцепление «на автомате» перед запуском двигателя

НЕ ВЫЖИМАТЬ

Противники сей манипуляции утверждают, что выжимать сцепление полезно только новичкам. Мол, припаркуются, оставив машину на передаче, да благополучно об этом забудут — «заведутся», не касаясь педалей, автомобиль, что логично, дернется и въедет в забор, другое транспортное средство или стену.

Но тогда возникает другой вопрос: а как их спасет от столкновения выжатое сцепление? Авто все равно неспешно покатится, если стоит под углом, а пока совсем «зеленый» водитель смекнет, что к чему, будет уже поздно. Лучше уж тогда советовать им взять за привычку запускать двигатель на «тормозе».

На этом их аргументы, по сути, заканчиваются — слабовато. Те же водители, кто, напротив, призывает выжимать сцепление перед тем, как пробуждать мотор, доказывают свою правоту куда более убедительно.