Новый кроссовер Nissan Magnite приедет в Россию, сменив Terrano

Новейший паркетник японской марки создан преимущественно для развивающихся рынков. Несколько дней назад производство Nissan Magnite успешно стартовало в Индии. Наверняка новинка приедет и в нашу страну, ведь ниссановцы уже неоднократно заявляли о готовящемся сюрпризе для российских поклонников бренда. Правда, многие рассчитывали на появление кроссовера Nissan Kicks, которому, вероятно, прописаться у нас все же не суждено.

Как бы то ни было, ясно одно: если новичок к нам и пожалует, то он сменит на боевом посту Nissan Terrano — морально устаревшего брата-близнеца Renault Duster. Хотя официально эти сведения в российском представительстве марки порталу «АвтоВзгляд» не подтвердили.

Компактный Nissan Magnite с габаритами 3998 х 1758 х 1572 мм «сидит» на колесной базе в 2500 мм. А в движение приводится атмосферниками в мощностном диапазоне от 72 до 100 «лошадей». Это, конечно, больше стоять, чем ехать. Коробки передач — механика или вариатор. Привод — только предний. Впрочем, для наших соотечественников спецификации автомобиля наверняка будут переиначены.