Внедорожный ВАЗ-2104: какой могла бы быть кросс-версия «Жигулей»

Мечтать так мечтать! В своих фантазиях авторы представили, что под универсал ВАЗ-2104 подкатили агрегатную базу классической «Нивы», а под капот установили новейший на 1996 год инжекторный двигатель объемом 1,7 литра. И, конечно, внедорожная версия «четверки» заполучила обвес из неокрашеного пластика.
В реальности такого автомобиля, конечно, не существовало. Хотя среди наших автомобилистов это, бесспорно, был бы хит…
Соединить практичность «четверки» и проходимость «Нивы» — решение смелое, но вполне реализуемое. А в случае запуска товарной машины — явно востребованное покупателями.
Однако первый SW Cross появился намного позже — когда вышла Vesta. Эту машину портал «АвтоВзгляд» гонял по оврагам и буеракам, проверял на зимних дорогах, а заодно и тестировал на предмет вместимости. И по некоторым пунктам модель оказалась даже круче классических кроссоверов.