Внедорожный ВАЗ-2104: какой могла бы быть кросс-версия «Жигулей»

В реальности такого автомобиля, конечно, не существовало. Хотя среди наших автомобилистов это, бесспорно, был бы хит…

Соединить практичность «четверки» и проходимость «Нивы» — решение смелое, но вполне реализуемое. А в случае запуска товарной машины — явно востребованное покупателями.

Однако первый SW Cross появился намного позже — когда вышла Vesta. Эту машину портал «АвтоВзгляд» гонял по оврагам и буеракам, проверял на зимних дорогах, а заодно и тестировал на предмет вместимости. И по некоторым пунктам модель оказалась даже круче классических кроссоверов.