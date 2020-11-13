Nissan удивился рекордным продажам своих кроссоверов в России

По мнению российского офиса марки Nissan, в немалой степени росту продаж помогло кредитное предложение, которое компания запустила как раз полтора месяца назад. Внеся 40% стоимости автомобиля, клиент может получить двухлетний кредит всего под 2% годовых.

Притом предложение распространяется на весь модельный ряд Nissan. Особенно выгодной акция «2% на 2 года» будет для тех, кто сдает старую машину по системе трейд-ин, поскольку дилер завсчитает «бэушку» за первоначальный взнос.

Впрочем, нельзя не напомнить, что Nissan только что провел обновление своих бестселлеров, и это еще один фактор возросшего спроса. Так, Nissan Qashqai получил несколько важных опций, а X-Trail среди прочего досталась отделка сидений алькантарой кофейного цвета.

Добавим, что к новому модельному году своих кроссоверов производитель также улучшил технологию окраски.