Корейцы готовят к продаже новый KIA Sportage

Традиционно тестовый прототип плотно окутан в камуфляж, однако сквозь маскировку все же можно уловить грядущие изменения. Так, несложно заметить резкие выштамповки и острые грани кузова. Некоторые эксперты даже нашли сходство KIA Sportage с двоюродным Hyundai Tucson. Напомним, что оба автомобиля построены на одной архитектуре, а также делят между собой моторную гамму.

Кстати, о движках. Известно, что на ряде рынков новый Sportage будет доступен с топовым 2,5-литровым бензиновым атмосферником мощностью 190 л. с. Вероятно, для России оставят и 150-сильный агрегат объемом 2 литра.

По предварительным сведениям, кроссовер пятой итерации появится в продаже в апреле 2021 года.