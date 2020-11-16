Кроссовер Chery Tiggo 7 покинул российский рынок

Полтора года кроссовер Chery Tiggo 7 был доступен для заказа нашим соотечественникам, однако в связи со слабым спросом китайцы решили свернуть его продажи на российском рынке. Сегодня модельный ряд бренда представлен тремя кроссоверами — Tiggo 4, Tiggo 8 и новым Tiggo 7 Pro, который, собственно, и сменил на боевом посту обычную «семерку».

– Мы считали, что основным драйвером продаж Chery Tiggo 7 станет самая доступная комплектация с «механикой» и 152-сильным турбомотором. Однако на практике выяснилось, что потребители предпочитают взять сопоставимую по цене топовую комплектацию Tiggo 4 с турбомотором и «роботом», либо доплатить еще некоторую сумму и купить Tiggo 7 Pro. Учитывая этот тренд, мы приняли решение отказаться от продаж «семерки», следуя за предпочтениями наших клиентов, — прокомментировала порталу «АвтоВзгляд» руководитель пресс-службы Chery в России Евгения Никитена-Кацарская.

Между тем, китайцы представили нашему брату новинку с претензией на премиум — модный и нафаршированный кроссовер Cheryexeed TXL. Портал «АвтоВзгляд» уже испытал амбициозного «азиата» в деле, и готов поделиться впечатлениями: подробнее — здесь.