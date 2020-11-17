Renault намекнула на новый недорогой кроссовер

Как известно, до конца этого года марка Datsun прекратит свое существование — такое решение приняли боссы альянса Renault-Nissan. Однако бренд уже успел подготовить к выпуску недорогой кроссовер, который публике представят уже под маркой Nissan. Так, несостоявшийся «Датсун» стал бюджетным «паркетником» под названием Nissan Magnite.

Между тем, как неоднократно сообщали индийские СМИ, у «Магнита» должен появиться брат-близнец Renault Kiger. И, скорее всего, анонсированный концепт как раз будет намеком на будущий дешевый кроссовер. Других подробностей нет.

Можно лишь предположить, что новинка окажется такой же примитивной, как новый Nissan, построенный на ультрабюджетной платформе CMF-A. У него базовым заявлен литровый трехцилиндровый атмосферник мощностью 72 силы. Но вдобавок существует турбированная версия отдачей уже 95 л. с., с которой вместо пятиступенчатой «механики» предлагается вариатор. Привод — только передний.

Шансов, что Nissan Magnite и Renault Kiger появятся в России почти нет. Хотя японская марка неожиданно и оформила российский патент на внешность кроссовера: может быть, новичок сменит на боевом посту Nissan Terrano — морально устаревшего родственника Renault Duster?

К слову, о «Дастере». Осенью следующего года на заводе «Renault Россия» в Москве может стартовать производство обновленного кроссовера Renault Duster. Во всяком случае, об этом порталу «АвтоВзгляд» сообщают инсайдеры.