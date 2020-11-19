Китайский кроссовер JAC S7 бросит вызов новому KIA Sorento

Большую часть подробностей портал «АвтоВзгляд» разузнал сильно заранее. Мы уже рассказывали, что под капотом кроссовера работает 1,5-литровый двигатель мощностью 150 л. с., агрегатированный с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с роботизированной трансмиссией. Привод у S7 — исключительно передний.

А теперь подоспели подробности по поводу комплектаций, коих будет три — Basic, Comfort и Luxury. Всем им полагаются светодиодные задние фонари, набор электронных ассистентов и 18-дюймовые колеса. Продолжают список фронтальные подушки безопасности, датчики парковки сзади, обычный кондиционер, аудиосистема и камера заднего вида. Но сразу отметим: базовая версия существует только в пятиместном формате.