Китайский кроссовер JAC S7 бросит вызов новому KIA Sorento

Фото производителя.
Семиместных кроссоверов становится все больше: теперь за большие семьи решил заступиться китайский JAC, который вскоре предложит нам «трехрядную» новинку под индексом S7.

Большую часть подробностей портал «АвтоВзгляд» разузнал сильно заранее. Мы уже рассказывали, что под капотом кроссовера работает 1,5-литровый двигатель мощностью 150 л. с., агрегатированный с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с роботизированной трансмиссией. Привод у S7 — исключительно передний.

А теперь подоспели подробности по поводу комплектаций, коих будет три — Basic, Comfort и Luxury. Всем им полагаются светодиодные задние фонари, набор электронных ассистентов и 18-дюймовые колеса. Продолжают список фронтальные подушки безопасности, датчики парковки сзади, обычный кондиционер, аудиосистема и камера заднего вида. Но сразу отметим: базовая версия существует только в пятиместном формате.

Фото производителя.

А вот комплектация Comfort предложит салон на семь мест, а заодно — светодиодные фары и климат-контроль. В топовом исполнении с нескромным названием Luxury присутствуют модные динамические поворотники, электропривод передних сидений, цифровая приборная панель, электропривод двери багажника, камера кругового обзора и многое другое

В Россию JAC S7 поставляются из Казахстана. Первые партии придут в декабре 2020 года, тогда же станут известны и ценники. Хотя понятно, что большой китайский кроссовер будет стоить дешевле, чем новый KIA Sorento. К слову, корейская марка только что отложила старт продаж дизельных модификаций. Почему это произошло, можно узнать из нашей новости.

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19 ноября 2020
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