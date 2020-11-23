Mazda раскрыла стоимость кроссовера CX-30 для России

Японская марка раскрыла лишь стоимость версии Active. С датчиками дождя и света, богатым набором электронных ассистентов, климат‐контролем и аудиосистемой такая Mazda будет стоить 1 869 000 рублей — по мнению российского офиса японской марки, именно эта комплектация окажется самой востребованной. Для сравнения отметим, что более крупный «паркетник» CX-5 сейчас стоит от 1 694 000 рублей.

Внешне Mazda CX-30 напоминает «Мазду3», которая совсем недавно покинула наш рынок. Обе модели роднят общие платформа и интерьер. Старт продаж новинки состоится 15 января — к этому событию японцы постараются раскрыть больше деталей.

И еще. Совсем недавно стало известно, что именно Mazda признана самым надежным автомобилем среди тех, что продаются в США: такие выводы сделал журнал Consumer Reports. Узнать больше подробностей можно из нашего материала.