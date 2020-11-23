В России стартуют продажи нового премиального кроссовера Geely Tugella

Помимо прочего, кроссовер умеет определять усталость управляющего им водителя, читать дорожные знаки и мониторить ситуацию по всему периметру авто. А еще здесь вентиляция-обогревы всего и вся, достойного качества акустика, панорама, атмосферная подсветка салона, кожа-рожа, все дела…

Действительно: перечислять все прелести жизни, коими наделен Geely Tugella, не имеет смысла. Начинка и повадки автомобиля и впрямь отражают его премиальную сущность. Неплохая здесь и агрегатная база: электрогидравлика от BorgWarner, полный привод по осям 50:50, наддувный мотор о 238 «скакунах» и восьмиступенчатый «автомат» Aisin.

А вот о том, как он рулится и едет, мы узнаем уже со дня на день — обозреватель Вячеслав Василенко уже испытывает новинку на разножанровых дорогах и бездорожье Адыгеи. Следите за публикациями портала «АвтоВзгляд».