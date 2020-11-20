7 простейших способов сильно замедлить износ автомобильных шин

Асфальт, проселок, перепады температуры, резкие старты и торможение — все это создает весьма тяжелые условия, в которых приходится работать автомобильным шинам. И производители покрышек разрабатывают свою продукцию с учетом этих вводных, внедряя передовые технологии и новые резиновые смеси. Но даже самые надежные, крепкие и дорогие шины не способны прожить долго, если к ним относиться с пренебрежением. Однако если вы рачительный хозяин, то выполнение простых рекомендаций существенно продлит жизненный цикл даже недорогого комплекта резины.
Перво-наперво, необходимо правильно подобрать шины с учетом максимально допустимой нагрузки. Перегруз всегда влечет повышенный износ покрышки, как по внешней, так и по внутренней стороне. Так же при выборе шин нужно правильно подобрать индекс скорости, опираясь на темперамент, маршруты и возможности автомобиля. Если не учитывать последний параметр, и постоянно превышать допустимую для шины скорость, то ее протектора хватит максимум на сезон.
Сезонность покрышек — не пустой звук, а, прежде всего, безопасность. А потому необходимо летом использовать летнюю резину, а зимой — зимнюю. В противном случае в морозы летняя резина буквально раскрошиться, если, конечно, вы не улетите в кювет раньше. А зимняя покрышка, помимо того, что снизит эффективность торможения на сухом асфальте, и увеличит расход топлив, при использовании в жару попросту сотрется за одно лето.
Еще один из немаловажных моментов, влияющих на износ покрышек — стиль вождения. Если денег полные карманы, то, конечно же, можно игнорировать этот пункт (впрочем, как и все остальные). Но если ваша цель проездить на одном комплекте шин не один сезон, то лучше отказаться от агрессивной езды. Приучите себя не разгоняться со светофоров с пробуксовками, не перестраиваться резко из ряда в ряд и не тормозить, что называется в пол педалью (лучше чаще использовать торможение двигателем). Если всего этого вы не делаете, то обратите внимание на то, как передвигаетесь по пробкам. Пробочный режим движения тоже должен исключать резкие нажатия на педаль газа и торможение.
Техническое состояние автомобиля также влияет на износ шин. Немалую роль здесь играют неправильные углы развала-схождения колес и пренебрежение балансировкой. Помимо того, что езда на автомобиле, где угол развала передних колес выставлен не верно, а на дисках не установлены грузики, уравновешивающие колеса, будет некомфортной, резина на нем быстро придет в негодность.
Еще необходимо внимательно следить за давлением в шинах. Если оно не соответствует рекомендованному, то это не только повлияет на расход топлива, но и ускорит износ покрышек, как по внешнему радиусу, так и по центру протектора.
Неисправности в подвеске тоже влекут за собой негативные последствия для шин, и быстрое истирание внешней и внутренней части.
Выполняя вышеперечисленные пункты, не стоит забывать и о необходимости смены местоположения ведущих и ведомых шин. Если покрышки не ротировать, то те шины, которые установлены на ведущую ось будут изнашиваться быстрее.
Правильная обкатка также влияет на длительность жизни покрышек. Как правило, шинные производители рекомендуют проехать на новых покрышках в спокойном режиме не менее пятисот километров. За это время шипы и сами шины проходят усадку, и обкатываются. После чего можно смело давить на газ в привычном стиле. Однако если игнорировать данные рекомендации, то шины начнут изнашиваться неравномерно.
При эксплуатации автомобиля, помните, что состояние покрышек — залог вашей безопасности. И к их состоянию необходимо относится с таким же вниманием, как и к техническому состоянию автомобиля. Если не уделять шинам должного внимания и игнорировать простые правила эксплуатации, то, как минимум, даже новые покрышки не протянут и сезона. А как максимум, на кон будет поставлена жизнь водителя и его пассажиров.