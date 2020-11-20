7 простейших способов сильно замедлить износ автомобильных шин

Асфальт, проселок, перепады температуры, резкие старты и торможение — все это создает весьма тяжелые условия, в которых приходится работать автомобильным шинам. И производители покрышек разрабатывают свою продукцию с учетом этих вводных, внедряя передовые технологии и новые резиновые смеси. Но даже самые надежные, крепкие и дорогие шины не способны прожить долго, если к ним относиться с пренебрежением. Однако если вы рачительный хозяин, то выполнение простых рекомендаций существенно продлит жизненный цикл даже недорогого комплекта резины.

Перво-наперво, необходимо правильно подобрать шины с учетом максимально допустимой нагрузки. Перегруз всегда влечет повышенный износ покрышки, как по внешней, так и по внутренней стороне. Так же при выборе шин нужно правильно подобрать индекс скорости, опираясь на темперамент, маршруты и возможности автомобиля. Если не учитывать последний параметр, и постоянно превышать допустимую для шины скорость, то ее протектора хватит максимум на сезон.

Сезонность покрышек — не пустой звук, а, прежде всего, безопасность. А потому необходимо летом использовать летнюю резину, а зимой — зимнюю. В противном случае в морозы летняя резина буквально раскрошиться, если, конечно, вы не улетите в кювет раньше. А зимняя покрышка, помимо того, что снизит эффективность торможения на сухом асфальте, и увеличит расход топлив, при использовании в жару попросту сотрется за одно лето.