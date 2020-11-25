Hyundai раскрыла название нового и не очень дорогого кроссовера

В пресс-службе марки отметили, что модель дополнит европейскую линейку кроссоверов Hyundai — то есть — теоретически — может появиться и в России. Также объявлено, что грядущий Hyundai Bayon будет компактным кроссовером и, главное, не очень дорогим. Остальные подробности корейцы обещают раскрыть совсем скоро.

Как видим, Hyundai, как и родственная ему KIA, продолжают выпускать одну новинку за другой. Портал «АвтоВзгляд» уже писал, что под конец этого года к нам привезут полноразмерный кроссовер Palisade, а также Hyundai Elantra седьмого поколения.

В первом же квартале 2021-го в Россию появится основательно доработанный Santa Fe, а во втором дебютирует еще одна знаковая машина — свежий Hyundai Tucson, который корейцы уже объявили самым безопасным кроссовером в классе. Далее ждем новый вэн H1.