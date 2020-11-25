Стартовали продажи кроссовера Subaru Forester Sport

От обычного Subaru Forester со 185-сильным 2,5-литровым мотором комплектацию Forester Sport внешне отличает наличие оранжевых вставок на рейлингах, накладках на порогах и бамперах. Машина стоит на черных легкосплавных 18-дюймовых дисках, имеет черную окантовку решетки радиатора, светодиодных противотуманных фар, а также оснащена шильдиком Sport на крышке багажника.

В интерьере на приборной панели так же появились оранжевые декоративные элементы. На обивку дверей и сидений нанесено водоотталкивающее покрытие. В багажное отделение автомобиля добавлена светодиодная подсветка. Subaru Forester Sport стал первым автомобилем в российской линейке бренда, оснащенным функцией EyeSight — системой мониторинга состояния водителя Driver Monitoring System (DMS).

Цена Subaru Forester Sport установлена на уровне 3 млн. рублей.