У электронных ассистентов водителя обнаружено опасное свойство

Для изучения влияния автоматизации вождения на водителя, 20 добровольцев посадили за руль 10 Land Rover Range Rover Evoque и 10 Volvo S90. Evoque были оснащены адаптивным круиз-контролем (ACC), автоматически поддерживающим скорость автомобиля, и дистанцию до впереди идущего транспортного средства. У Volvo S90, помимо аналогичной ACC, в оснащении присутствовал Pilot Assist, удерживающий машину в полосе движения.

Подопытные граждане ежедневно ездили на этих машинах в течении месяца. А экспериментаторы фиксировали моменты, когда добровольцы снимали обе руки с руля или отвлекались от дороги на телефон или взаимодействие с мультимедийной системой машины.

Поначалу никаких различий в поведении испытуемых как при езде с включенными, так и при выключенных электронных ассистентах не обнаруживалось. Однако к концу месяца люди вдвое чаще отключали свое внимание от дороги, и в 12 раз чаще одновременно отрывали обе руки от руля на ходу после того, как привыкали к системе удержания машины в полосе.

На основании полученных данных авторы исследования делают вывод: использование современных систем помощи водителю может привести к тому, что последний «потеряет концентрацию» и попадет в аварию, поскольку электроника не в состоянии пока справиться самостоятельно с большинством нестандартных дорожных ситуаций.