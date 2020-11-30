Chery начинает торговать обновленными кроссоверами Tiggo 4

У Chery Tiggo 4 больше не будет комплектации Start со 122-сильным двухлитровым мотором и МКП. У «средних» комплектаций Comfort и Luxury отныне добавится обогрев лобового стекла, а полуторалитровый атмосферник (113 л. с.) получит другие форсунки, катушки зажигания и перекалиброванный блок управления. Какие выгоды сулит такая модернизация, в пресс-службе марки не уточнили: по всей видимости, эти переделки потребовались, чтобы довести двигатель до норм «Евро-6», которые для нас пока не актуальны.

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», этим летом Chery Tiggo 4 получил упрощенную версию. Ее решено сохранить, но если несколько месяцев назад такой кроссовер стоил 969 000 рублей, то сейчас — 999 900 (хотя бестселлер рынка Hyundai Creta все равно обойдется дороже.)

Для тех, кто рассматривает автомобили из Поднебесной в качестве покупки, портал «АвтоВзгляд» представляет первый тест-драйв смарт-кроссовера Chery Tiggo 4. Мы оценили не только способности и умения этой модели, но и уровень предоставляемого комфорта.