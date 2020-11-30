Объявлены российские цены на флагманский кроссовер Hyundai Palisade

Для всех комплектаций Hyundai Palisade предлагаются два силовых агрегата — дизельный двигатель 2.2 CRDi (200 л. с. и 440 Нм) и бензиновый двигатель 3.5 MPI (249 л. с. и 336 Нм). Они работают в паре с 8-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода.

Рекомендованная розничная цена модели в начальной комплектации Lifestyle стартует от 3,15 млн рублей за автомобиль с дизельным двигателем и 3,2 млн рублей за «бензинку». Уровень оснащения Prestige оценили минимум в 3,4 млн рублей и 3,45 млн рублей для дизельного и бензинового варианта соответственно. В комплектации High-Tech кроссовер стоит от 3,7 до 3, 73 млн рублей.

В восьмиместном исполнении, обозначенном в прайс-листах как «сosmos», Palisade стоит 3,8 млн. Версия с раздельными сидениями второго ряда оценивается в 3,8 млн рублей.