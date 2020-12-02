Infiniti предлагает всем желающим прокатиться на новейшем кроссовере QX60 Monograph

Фото: Infiniti
Представленный минувшей осенью кроссовер Infiniti QX60 Monograph выйдет на рынок не раньше следующего года, однако уже сейчас любой желающий может опробовать его в деле. Причем для этого даже не потребуется наличие водительского удостоверения. Впрочем, судите сами.

Единственное, что необходимо для езды на кроссовере Infiniti QX60 нового поколения — это немного свободного времени. Если точнее, то для знакомства с автомобилем нужно лишь зарегистрироваться в Инстаграме, посетить официальный аккаунт японской марки и запустить интерактивный симулятор.

Скажем больше: он-лайн интерфейс позволит водителю управлять машиной с помощью жестов и поворотов головы. Вот вам и виртуальная реальность. Или — если хотите — реальная виртуальность.

Фото: Infiniti

C какой технической начинкой появится в продаже «живой» автомобиль, пока неизвестно. Ясно одно: QX60 получит вариатор, полный привод и бензиновый мотор, работающий в мощностном диапазоне от 249 до 272 л. с. А как он похорошел внешне, можно понять по фотографиям.

Напомним, что в России дореформенный японский кроссовер продается по цене от 3,5 млн рублей. Надеемся, что по приезду на рынок преемник модели не сильно прибавит в стоимости.

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2 декабря 2020
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