Infiniti предлагает всем желающим прокатиться на новейшем кроссовере QX60 Monograph

Единственное, что необходимо для езды на кроссовере Infiniti QX60 нового поколения — это немного свободного времени. Если точнее, то для знакомства с автомобилем нужно лишь зарегистрироваться в Инстаграме, посетить официальный аккаунт японской марки и запустить интерактивный симулятор.

Скажем больше: он-лайн интерфейс позволит водителю управлять машиной с помощью жестов и поворотов головы. Вот вам и виртуальная реальность. Или — если хотите — реальная виртуальность.