Infiniti предлагает всем желающим прокатиться на новейшем кроссовере QX60 Monograph

Единственное, что необходимо для езды на кроссовере Infiniti QX60 нового поколения — это немного свободного времени. Если точнее, то для знакомства с автомобилем нужно лишь зарегистрироваться в Инстаграме, посетить официальный аккаунт японской марки и запустить интерактивный симулятор.
Скажем больше: он-лайн интерфейс позволит водителю управлять машиной с помощью жестов и поворотов головы. Вот вам и виртуальная реальность. Или — если хотите — реальная виртуальность.
C какой технической начинкой появится в продаже «живой» автомобиль, пока неизвестно. Ясно одно: QX60 получит вариатор, полный привод и бензиновый мотор, работающий в мощностном диапазоне от 249 до 272 л. с. А как он похорошел внешне, можно понять по фотографиям.
Напомним, что в России дореформенный японский кроссовер продается по цене от 3,5 млн рублей. Надеемся, что по приезду на рынок преемник модели не сильно прибавит в стоимости.