За что автовладельцы любят и ненавидят Lexus NX

Так, 55% опрошенных похвалили смелый дизайн, притом среди элементов внешности 45% владельцев понравились L-образные фары. 39% хозяев «Лексусов» назвали важным фактором японское качество сборки, а 25% выбрали NX за комфорт. А вот таких, кто бы критиковал премиальный кроссовер, не нашлось! И это однозначный плюс в карму марки Lexus.

Напомним, что Lexus начал продавать кроссоверы за 16 000 рублей в месяц. Новое кредитное предложение, доступное для моделей NX и RX, объединяет низкий ежемесячный платёж и гарантию обратного выкупа.

Для тех, кого заинтересовало это предложение, портал «АвтоВзгляд» приготовил сравнительный тест кросовера Lexus NX против BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Ведь во все времена найдутся счастливчики, которые открывают для себя прелести автомобильного «премиума».