Peugeot назвала цены на два новых кроссовера в России

Фото производителя.
Французы любят эпатировать публику. И этим летом модели-близнецы Peugeot 3008 и Peugeot 5008 пережили достаточно «дерзкое» обновление. А теперь, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», рестайлинговые машины, наконец, добрались до России.

О дизайне можно спорить сколько угодно, но один факт остается неоспоримым: кроссовер 3008, а также его длиннобазная версия 5008 выглядят круто и «не как все». С рестайлингом отличия стали более очевидными: дизайнеры нарисовали «хитрое» оформление передней части кузова.

Хотя салон подновился лишь косметически (что неудивительно — авангардистское оформление интерьера собрало множество наград).

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

По технике ничего нового. На выбор по-прежнему доступны 150-сильные моторы — бензиновый 1.6 THP и дизельный 2.0 HDi. С первым состыкован 6-ступенчатый «автомат», а со вторым работает уже агрегат на восемь ступеней.

С ценами история следующая. После рестайлинга 3008 подорожал на 70 000 рублей, и теперь стоит минимум 2 079 000. Более крупный 5008 будет продаваться за 2 359 000 рублей — то есть на 30 000 дороже, чем раньше. Дороговато будет!

Впрочем, «французы» всегда были нишевым товаром — обычно их выбирают любители всего неординарного… И опять же: без российской сборки кроссоверы Peugeot обречены оставаться дорогими — таковы особенности нашего законодательства.

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8 декабря 2020
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