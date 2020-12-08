Peugeot назвала цены на два новых кроссовера в России

По технике ничего нового. На выбор по-прежнему доступны 150-сильные моторы — бензиновый 1.6 THP и дизельный 2.0 HDi. С первым состыкован 6-ступенчатый «автомат», а со вторым работает уже агрегат на восемь ступеней.

С ценами история следующая. После рестайлинга 3008 подорожал на 70 000 рублей, и теперь стоит минимум 2 079 000. Более крупный 5008 будет продаваться за 2 359 000 рублей — то есть на 30 000 дороже, чем раньше. Дороговато будет!

Впрочем, «французы» всегда были нишевым товаром — обычно их выбирают любители всего неординарного… И опять же: без российской сборки кроссоверы Peugeot обречены оставаться дорогими — таковы особенности нашего законодательства.