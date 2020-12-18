За премиум-кроссовером Geely Tugella в России выстроились очереди

Cоздана новинка на «тележке», разработанной совместно с инженерами Volvo. У «поднебесного» кроссовера — полный привод от BorgWarner, наддувный мотор на 238 «лошадок» и восьмиступенчатый «автомат» Aisin.

И вообще приставка «премиум» вполне оправдана! Панорама, люк, акустика, обогревы-вентиляция, графический щиток приборов, амбиентная подсветка — чего тут только нет! Большой 12,3-дюймовый тачпад мультимедиа поражает отменной графикой, а кресла из замши и высококачественной кожи с солидным диапазоном электрорегулировок крепко держат в своих объятиях.

Так что Geely Tugella — интересное предложение. Но готов ли этот новичок отбить клиентов, выбирающих подержанные BMW и Mercedes-Benz? В этом вопросе портал «АвтоВзгляд» разобрался весьма дотошно.