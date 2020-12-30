Марка Honda уходит с российского рынка

Если верить официальному сообщению, которое разослала пресс-служба японской марки, российский офис сосредоточится на мотоциклетной и силовой технике, а также продолжит заниматься обслуживанием проданных машин.

Напомним, что сейчас Honda предлагает россиянам только две модели — кроссоверы C-RV и Pilot. Притом некогда популярный «сырок» (или, если хотите, «сервелат») продается очень вяло, ведь за него просят минимум 2 349 900 рублей.

По данным, опубликованным Европейской ассоциацией бизнеса, с января по ноябрь немногочисленные дилеры «Хонды» смогли пристроить лишь 1 383 «паркетника», а падение продаж составило 15%. С такими результатами держаться за рынок, действительно, не имеет смысла…

Между тем, «Хонды» могли бы стоить дешевле, отмени российские власти утилизационный сбор. Что это и как он влияет на стоимость иномарок, портал «АвтоВзгляд» рассказал весьма подробно.