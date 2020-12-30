Марка Honda уходит с российского рынка

Фото производителя.
Признаемся честно, это событие было вполне ожидаемым: продажи «Хонды» падали-падали, а потом упали настолько, что вести бизнес стало больше нерентабельно. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», в течение 2022 года Honda прекратит поставки новых автомобилей российским дилерам.

Если верить официальному сообщению, которое разослала пресс-служба японской марки, российский офис сосредоточится на мотоциклетной и силовой технике, а также продолжит заниматься обслуживанием проданных машин.

Напомним, что сейчас Honda предлагает россиянам только две модели — кроссоверы C-RV и Pilot. Притом некогда популярный «сырок» (или, если хотите, «сервелат») продается очень вяло, ведь за него просят минимум 2 349 900 рублей.

По данным, опубликованным Европейской ассоциацией бизнеса, с января по ноябрь немногочисленные дилеры «Хонды» смогли пристроить лишь 1 383 «паркетника», а падение продаж составило 15%. С такими результатами держаться за рынок, действительно, не имеет смысла…

Между тем, «Хонды» могли бы стоить дешевле, отмени российские власти утилизационный сбор. Что это и как он влияет на стоимость иномарок, портал «АвтоВзгляд» рассказал весьма подробно.

автопродажи, авторынок, производители
30 декабря 2020
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