Geely за год продала в России рекордное количество кроссоверов

Похоже, битва за покупателя в наступившем году будет нешуточной. Еще бы, ведь тот же «Атлас» по оценке китайских потребителей и экспертов заполучил титул самого красивого кроссовера, а за четыре года на мировой арене завоевал сердца более 1 млн. человек. В России же Geely Atlas выбрали 7 311 покупателей. Ждем обновленный вариант модели с приставкой Pro.

Второе место по праву застолбил за собой стиляга Geely Coolray, разошедшийся в 2020 году тиражом в 5 634 экземпляра. Стоит отметить, что ведущие инженеры КНР признали дуэт 1,5-литрового турбодвижка и семиступенчатого «робота» одной из революционных инноваций в области науки и технологий за компактность, универсальность, баланс мощности и экономичности.

Тройку лидеров замкнул паркетный Emgrand X7, нашедший 1 894 новых хозяев. Справедливости ради стоит добавить, что с появлением амбициозного кросс-купе Geely Tugella, марка наверняка ощутимо увеличит свои продажи в России. К слову, спустя несколько дней после запуска на рынке автомобиль разлетелся, как медицинские маски в первую коронавирусную волну — в последних числах декабря 2020 года новинке отдали предпочтение свыше 260 человек.