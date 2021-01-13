Volkswagen объявил сроки появления новейшего кроссовера Taigun

В феврале минувшего года на автосалоне в индийском Дели компания Volkswagen презентовала публике прототип модели Taigun, представляющей собой перелицованную версию T-Cross — компактного кроссовера, продающегося на рынках Европы, Китая и Южной Америки. Теперь же вольфсбургцы готовы показать и предсерийную версию, которая поступит в продажу на местном рынке до конца года.

Велика вероятность, что новый SUV приедет и в Россию, хотя официально в Volkswagen эту информацию пока не подтверждают, но и не опровергают. В принципе, это было бы логично: в нашей стране кроссоверы любят, особенно компактные. Взять в качестве примера тот же Hyundai Creta, выбившийся в неоспоримые лидеры почти сразу после выхода на рынок. К слову, Taigun мог бы навязать «корейцу» серьезную борьбу, открыв для марки новые возможности.

Возвращаясь же к самому автомобилю, стоит отметить, что выглядит он так же, как и прототип. Новинка построена на модульной платформе MQB-A0-IN. Его длина — 4200 мм, колесная база — 2650. Любопытно, что Taigun может похвастать и солидным клиренсом в 205 мм (у T-Cross — 184 мм). В моторную гамму машины для Индии, вероятнее всего, войдут литровый мотор в 115 сил и 150-сильный агрегат объемом 1,5 литра.