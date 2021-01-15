Geely показала абсолютно новый кроссовер KX11

Фото производителя.
До сего момента премиум-кроссовер Tugella был единственной моделью Geely на вольвовской платформе CMA. Но скоро компанию ему составит большой «паркетник» KX11. Портал «АвтоВзгляд» рассмотрел первые снимки будущей модели.

Если Tugella имеет модный купеобразный кузов, то KX11 получит более традиционные формы. Никакой другой информации, кроме двух фотографий, китайская марка не опубликовала. А жаль: учитывая, как бойко расходятся автомобили Geely на российском рынке, эта новинка наверняка заинтересует многих наших соотчественников.

А почему нет? Китайцы доказали свою надежность, а по дизайну и качеству к ним уже давно нет серьезных претензий. И даже турбированные моторы и преселективные коробки наши восточные соседи научились делать на славу. Во всяком случае, пример бестселлера Geely Coolray — нагляднейшее тому доказательство.

Фото производителя.

Объявлено, что Geely KX11 длиной «около 4,8 метра» отпраздунет мировую премьеру на вгрядущем Шанхайском автосалоне, которая откроет свои двери 21 апреля. А до этого автопроизводитель будет кормить нас небольшими порциями свежих новостей — так сейчас принято делать перед полноценным дебютом.

К слову, KX11 стал этаким дембельским аккордом для Питера Хорбери. Этот британец, создавший современный стиль марки Geely, сотворил почти невозможное — он сделал китайские машины не только узнаваемыми, но и желанными. Вот только, как выяснил портал «АвтоВзгляд», в этом году маэстро решил выйти на пенсию.

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16 января 2021
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