Geely показала абсолютно новый кроссовер KX11

Если Tugella имеет модный купеобразный кузов, то KX11 получит более традиционные формы. Никакой другой информации, кроме двух фотографий, китайская марка не опубликовала. А жаль: учитывая, как бойко расходятся автомобили Geely на российском рынке, эта новинка наверняка заинтересует многих наших соотчественников.
А почему нет? Китайцы доказали свою надежность, а по дизайну и качеству к ним уже давно нет серьезных претензий. И даже турбированные моторы и преселективные коробки наши восточные соседи научились делать на славу. Во всяком случае, пример бестселлера Geely Coolray — нагляднейшее тому доказательство.
Объявлено, что Geely KX11 длиной «около 4,8 метра» отпраздунет мировую премьеру на вгрядущем Шанхайском автосалоне, которая откроет свои двери 21 апреля. А до этого автопроизводитель будет кормить нас небольшими порциями свежих новостей — так сейчас принято делать перед полноценным дебютом.
К слову, KX11 стал этаким дембельским аккордом для Питера Хорбери. Этот британец, создавший современный стиль марки Geely, сотворил почти невозможное — он сделал китайские машины не только узнаваемыми, но и желанными. Вот только, как выяснил портал «АвтоВзгляд», в этом году маэстро решил выйти на пенсию.