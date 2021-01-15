Geely показала абсолютно новый кроссовер KX11

Если Tugella имеет модный купеобразный кузов, то KX11 получит более традиционные формы. Никакой другой информации, кроме двух фотографий, китайская марка не опубликовала. А жаль: учитывая, как бойко расходятся автомобили Geely на российском рынке, эта новинка наверняка заинтересует многих наших соотчественников.

А почему нет? Китайцы доказали свою надежность, а по дизайну и качеству к ним уже давно нет серьезных претензий. И даже турбированные моторы и преселективные коробки наши восточные соседи научились делать на славу. Во всяком случае, пример бестселлера Geely Coolray — нагляднейшее тому доказательство.