Subaru угостит россиян тремя новинками

Новое поколение модели Outback показали еще весной 2019 года, но до России универсал докатится только летом 2021-го. Он немного больше предшественника, но главное — его салон стал богаче и качественнее. Базовым мотором заявлен серьезно модернизированный атмосферник 2.5, а вместо шестицилиндрового двигателя объемом 3,6 литра будет турбочетверка 2.4. В трансмиссии, разуметтся, трудястся клиноцепной вариатор и полный привод — фирменные приметы автомобилей Subaru.

Чуть раньше, весной, в нашу страну придет слегка обновленный кроссовер XV, который сможет похвастаться более современной медиасистемой. Кроме того, вскоре мы увидим некую спецверсию модели Subaru Forester.

Напомним, что нынешний Subaru Forester пятого поколения появился в 2018 году. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», японцы уже готовят автомобиль к рестайлингу.