Volkswagen раскрыл комплектации обновленного Teramont для российского рынка

Volkswagen рассказал об оснащении рестайлингового Teramont для российского рынка. Напомним, что «американский» вариант модели был представлен за океаном осенью 2019-го года под названием Volkswagen Atlas. В Россию машина должна была прибыть весной 2020-го, в связи с чем реализация предыдущей ее модификации в нашей стране была приостановлена еще до начала всемирного коронавирусного поветрия. Пандемия COVID-19 заморозила планы вывода большого кроссовера на наш рынок.

Судя по всему, VW все-таки решил запустить модель в России, пусть и с годичным опозданием. Иначе бы не стал сейчас распространять официальные релизы о его комплектациях для нашего рынка.

Рестайлинговый Teramont будет продаваться у нас с двумя бензиновыми моторами: рядным турбированным четырехцилиндровым мощностью 220 л. с. и шестицилиндровым V-образным 249-сильным «атмосферником». КП единственная — 8-ступенчатый «автомат». Привод — полный 4MOTION. Уровень оснащения — в соответствии с одной из комплектаций: Respect, Status, Exclusive и R-Line. В «базе» машина получила обновленную аудиосистему Composition Media с 8-дюймовым сенсорным экраном и голосовым управлением, 6-ю динамиками. А также «навигацию» Discover Media. В список обязательного оснащения также входят беспроводная зарядка для смартфона, 3-зонный климат-контроль, обогрев лобового стекла и передних сидений.

О ценах и точной дате старта продаж кроссовера Volkswagen Teramont на российском рынке пока не сообщается.