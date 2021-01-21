Nissan назвал дату премьеры нового Pathfinder

Кроме Pathfinder компания представит и модель Frontier, которая в России больше известна, как Navara. Премьера пройдет 4 февраля в 21:00 по московскому времени.

Ожидается, что новый «проходимец» получит такую же внешность, как и недавно обновленный Nissan Armada, а под капотом появится 2-литровый наддувный бензиновый мотор отдачей 272 силы, который модель позаимствует у Infiniti QX55. В паре с двигателем будет работать девятиступенчатый «автомат», а не вариатор, как на родственном премиуме.

Ожидается, что дизайнеры кардинально переделают салон. Там будут новые материалы отделки, а также крупный экран мультимедийной системы.

Что касается Nissan Frontier, то пикапу должны переработать экстерьер и интерьер. Заметим также, что новый 3,8-литровый мотор модель уже получила.