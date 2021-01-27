Mitsubishi рассказала, каким будет новый Eclipse Cross для России

Как известно, наши автомобилисты не слишком жалуют турбированные движки. А дореформенный Eclipse Cross оснащался только таким — полуторалитровым агрегатом отдачей 150 л. с. Но теперь модель вдобавок получит двухлитровый атмосферник такой же мощности — проверенный агрегат хорошо знаком по «Аутлендеру». И это очень хорошая новость!
Что касается самой модели Eclipse Cross, то ее длина после рестайлинга выросла на 140 мм (до 4545 мм), а объем багажника увеличился на 18% — с 310 до 405 литров! Другим достижением стало появление современных ездовых ассистентов.
В плане внешности кроссовер лишился своей главной дизайнерской изюминки — эффектно разделенного горизонтальной планкой со стоп-сигналом стекла пятой двери. Эта потеря отнюдь не кажется стилистической катастрофой: корма кроссовера явно приобрела большую гармонию.
Общее выражение «мордочки» тоже изменилось очень заметно, хотя капот и передние крылья остались прежними. Изображения модели подтверждают: до- и постреформенную машину спутать невозможно.
В салоне главная обновка — восьмидюймовый дисплей мультимедийной системы, дополненный механическими «крутилками». А еще японцы убрали ненужный тачпад управления «мультимедийкой» на центральном тоннеле — его место теперь заняли кнопки управления трансмиссией и «ручником».
Кстати, в России вскоре прибудет новый конкурент «Эклипса» — Opel Crossland. Правда, у этой модели нет полного привода… Зато новичок должен оказаться довольно комфортабельным.