Mitsubishi рассказала, каким будет новый Eclipse Cross для России

Как известно, наши автомобилисты не слишком жалуют турбированные движки. А дореформенный Eclipse Cross оснащался только таким — полуторалитровым агрегатом отдачей 150 л. с. Но теперь модель вдобавок получит двухлитровый атмосферник такой же мощности — проверенный агрегат хорошо знаком по «Аутлендеру». И это очень хорошая новость!

Что касается самой модели Eclipse Cross, то ее длина после рестайлинга выросла на 140 мм (до 4545 мм), а объем багажника увеличился на 18% — с 310 до 405 литров! Другим достижением стало появление современных ездовых ассистентов.