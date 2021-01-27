В Россию едет новый кроссовер Opel Crossland

Подробностей по поводу версий, комплектаций и ценников пока нет, а дата премьеры обозначена крайне расплывчато — «первый квартал 2021 года». Но уже хорошо, что Opel решил расширять российскую гамму, и рестайлинговый Crossland составит компанию старшему кроссоверу Grandland X.

Между тем, продажи марки на нашем рынке пока оставляют желать лучшего. По итогам прошлого года своих владельцев нашел только 581 автомобиль. Для сравнения: брендам Jaguar, Isuzu и DFM удадлось продать вдвое больше машин! Но, возможно, свежий «паркетник» улучшит ситуацию.