В Россию едет новый кроссовер Opel Crossland

Подробностей по поводу версий, комплектаций и ценников пока нет, а дата премьеры обозначена крайне расплывчато — «первый квартал 2021 года». Но уже хорошо, что Opel решил расширять российскую гамму, и рестайлинговый Crossland составит компанию старшему кроссоверу Grandland X.
Между тем, продажи марки на нашем рынке пока оставляют желать лучшего. По итогам прошлого года своих владельцев нашел только 581 автомобиль. Для сравнения: брендам Jaguar, Isuzu и DFM удадлось продать вдвое больше машин! Но, возможно, свежий «паркетник» улучшит ситуацию.
Интересно, что Opel Crossland должен оказаться довольно комфортабельным. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», при модернизации модели инженеры разработали новые пружины и амортизаторы, а также установили новый промежуточный вал рулевой колонки.
На полный привод рассчитывать не стоит — будет только передний. В качестве своеобразной компенсации заявлена система контроля тяги IntelliGrip, предлагающей на выбор один из пяти режимов работы: стандартный, снег, грязь, песок, ESP-off.
Впрочем, «собрат» Opel Grandland X тоже не тянет на звание полноценного «вездехода» — отсутствие полноприводных модификаций не позволяет обогнать трактор на бездорожье. Но есть ли у мистера «Икс» другие преимущества и ценности? Ответ на вопрос — в нашем тест-драйве.