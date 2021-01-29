Mitsubishi прекращает в России продажи трехлитрового Outlander GT

Впервые шестицилиндровый V-образный двигатель объемом 3 литра и мощностью 220 л. с. появился под капотом «Аутлендера» 15 лет назад. В 2013-м мотор дополнили системой полного привода S-AWC, а в 2017-м трехлитровая модификация получила статус отдельной версии под названием Outlander GT. Сейчас такой реально купить за 2 689 000 рублей.

Мощные кроссоверы делали на калужском заводе. За все время своих владельцев нашли почти 25 000 автомобилей — то есть 10% от всех проданных «аутов». И вот история заканчивается: Mitsubishi Outlander GT отправляется на покой — похоже, в новом поколении 6-цилиндровых машин уже не будет.

Кстати, только ленивый не упрекнул Mitsubishi за то, что Outlander не просто долгожитель, а самый настоящий ветеран. Впрочем, в этом виноваты не столько представители «трех бриллиантов», сколько боссы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, настоявшие на том, чтобы новинку строили на платформе Nissan X-Trail. Это ощутимо притормозило выход свежего поколения. И вот, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», премьера состоится практически со дня на день.