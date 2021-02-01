Renault не оставит российский Duster без дизеля

Российский офис Renault на прошлой неделе запустил серийное производство нового Renault Duster на сборочной площадке компании в Москве. Ожидается, что второе поколение бестселлера официально появится на российском рынке до конца первого квартала 2021 года, то есть — не позднее марта.

Между тем, паблик AvtoVAZ News разузнал, с каким моторами «Дастеры» сейчас покидают конвейер. Так, базовым остался атмосферный 1.6 (114 л. с.) тольяттинской сборки, с которым стыкуют механическую коробку или вариатор. А вот вместо двухлитрового безнаддувного варианта отныне будет заявлен турбомотор 1.3 (150 л. с.) — парой ему служит бесступенчатая трансмиссия.

Альтернативой бензиновым движкам останется полуторалитровый турбодизель с отдачей в 109 л. с. И хотя машины, вооруженные им, берут не очень бодро, в Renault решили не убирать его из линейки.

Напомним, в Европе второе поколение популярного SUV вышло еще четыре года назад. Однако французы не спешили привозить его к нам, ведь и прежняя модель хорошо продавалась. А под новую была нужна серьезная модернизация производства. Но теперь все проблемы решены, и портал «АвтоВзгляд» рассказывает, каким мы увидим новый автомобиль.