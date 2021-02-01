Renault не оставит российский Duster без дизеля

Фото производителя.
Фанаты «Дастера» активно обсуждали слухи, будто со сменой поколений кроссовер избавится от полуторалитрового турбодизеля. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», машины «на тяжелом топливе» не исчезнут из гаммы модели.

Российский офис Renault на прошлой неделе запустил серийное производство нового Renault Duster на сборочной площадке компании в Москве. Ожидается, что второе поколение бестселлера официально появится на российском рынке до конца первого квартала 2021 года, то есть — не позднее марта.

Между тем, паблик AvtoVAZ News разузнал, с каким моторами «Дастеры» сейчас покидают конвейер. Так, базовым остался атмосферный 1.6 (114 л. с.) тольяттинской сборки, с которым стыкуют механическую коробку или вариатор. А вот вместо двухлитрового безнаддувного варианта отныне будет заявлен турбомотор 1.3 (150 л. с.) — парой ему служит бесступенчатая трансмиссия.

Альтернативой бензиновым движкам останется полуторалитровый турбодизель с отдачей в 109 л. с. И хотя машины, вооруженные им, берут не очень бодро, в Renault решили не убирать его из линейки.

Напомним, в Европе второе поколение популярного SUV вышло еще четыре года назад. Однако французы не спешили привозить его к нам, ведь и прежняя модель хорошо продавалась. А под новую была нужна серьезная модернизация производства. Но теперь все проблемы решены, и портал «АвтоВзгляд» рассказывает, каким мы увидим новый автомобиль.

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1 февраля 2021
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