Названа дата первого показа новейшего Nissan Qashqai

По большому счету, японской марке осталось только рассекретить внешность да интерьер. Ждать этого события точно имеем смысл: судя по единственному тизеру, следующее поколение бестселлера удивит достаточно дерзким оформлением «мордочки».

Ранее представители марки уже сообщали, что новый «Кашкай» сохранит пропорции предшественника, но сменит дизайн. Модель получит модную нынче «двухэтажную» оптику — светодиодные полоски ходовых огней будут располагаться отдельно от фар. Сами фары перейдут на матричные светодиоды.

Сам кузов — полностью новый: его жесткость на 41% выше, чем было до этого, но масса снижена на 60 кг. Доля высокопрочных сталей выросла на 50%, боковые двери, крышка капота и передние крылья теперь выполнены из алюминия, а крышка багажника — из композитного материала.

Вдобавок ниссановцы поспешили рассказать, что расстояние между сиденьями увеличится на 28 мм, а над головами передних пассажиров будет больше места. Притом со сменой поколений Qashqai окажется не только просторнее, но и прибавит солидности.

Еще один любопытный факт из жизни японского бренда: в свое время Nissan здорово «почикал» российскую гамму моделей. Теперь же стратегия изменилась, и к нам возвращается модель Pathfinder. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», это будет уже свежее поколение модели.