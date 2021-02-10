Новое поколение LADA Niva создадут для экстремальных условий

Фото: АВТОВАЗ.
Не секрет, что через 3 года родной АВТОВАЗ должен выкатить абсолютно новую «Ниву». Притом если бывший вазовский дизайнер Стив Маттин хотел сделать ее абсолютно оригинальной внешне, то теперь принято решение опираться на ретростиль. Портал «АвтоВзгляд» попытался выяснить, что же из этого получится.

По поводу будущей «Нивы» неожиданно захотел высказаться исполнительный директор Groupe Renault Лука де Мео. В интервью нашим коллегам из Automotive News Europe господин де Мео заявил, что смена дизайнерской концепции — это хорошо, так как стилизация под классический ВАЗ-2121 наверняка понравится российским потребителям.

Кроме того, француз подчеркнул, что машина создается для экстремальных условий. Поэтому глава международного автогиганта пообещал понижающую передачу, большой клиренс и внушительный угол въезда — это очень хорошая новость.

Основными рынками для следующего поколения легенды станут не только Россия, но также Евросоюз и Латинская Америка. Лука де Мео отметил, что новая LADA может оказаться интересной для жителей горных районов Швейцарии и Австрии.

От себя напомним, что «Нива-3» будет построена на модульной платформе CMF-B (на ней, среди прочего, построен новейший Logan). Основным мотором будет вазовский 1.8, но топовая версия получит турбированный 1.3 из ассортимента Renault.

Между тем, в начале января в Тольятти началось серийное производство обновленного универсала LADA Largus. Машина осталась доступной, очень просторной, да и надежность французской платформы B0 никуда не делась. Но агрегатная база модели прежняя, а значит и некоторые «болячки» никуда не делись О том, на что обратить внимание при покупке «Ларгуса», рассказал портал «АвтоВзгляд».

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10 февраля 2021
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