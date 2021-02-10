Новое поколение LADA Niva создадут для экстремальных условий

По поводу будущей «Нивы» неожиданно захотел высказаться исполнительный директор Groupe Renault Лука де Мео. В интервью нашим коллегам из Automotive News Europe господин де Мео заявил, что смена дизайнерской концепции — это хорошо, так как стилизация под классический ВАЗ-2121 наверняка понравится российским потребителям.

Кроме того, француз подчеркнул, что машина создается для экстремальных условий. Поэтому глава международного автогиганта пообещал понижающую передачу, большой клиренс и внушительный угол въезда — это очень хорошая новость.

Основными рынками для следующего поколения легенды станут не только Россия, но также Евросоюз и Латинская Америка. Лука де Мео отметил, что новая LADA может оказаться интересной для жителей горных районов Швейцарии и Австрии.

От себя напомним, что «Нива-3» будет построена на модульной платформе CMF-B (на ней, среди прочего, построен новейший Logan). Основным мотором будет вазовский 1.8, но топовая версия получит турбированный 1.3 из ассортимента Renault.

Между тем, в начале января в Тольятти началось серийное производство обновленного универсала LADA Largus. Машина осталась доступной, очень просторной, да и надежность французской платформы B0 никуда не делась. Но агрегатная база модели прежняя, а значит и некоторые «болячки» никуда не делись О том, на что обратить внимание при покупке «Ларгуса», рассказал портал «АвтоВзгляд».