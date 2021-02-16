Фотошпионы выложили в сеть изображения кроссовера JAC S7 для России

Для начала отметим, что официально автомобиль в России пока еще не представили. Известно, что в нашей стране под именем JAC S7 станут продавать кроссовер, который в Поднебесной продают под именем X7. Почти, как большой баварский BMW X7.

На снимке, попавшем в распоряжение сайта «Китайские автомобили», можно подробно рассмотреть салон новинки. Хорошо видна цифровая панель приборов, кожаная отделка руля и крупный экран мультимедиа. Кроме того, у кресел JAC S7 будет память настроек, вентиляция и массаж. Да, оснащение и правда очень богатое. Немудрено, что машину прочат в конкуренты новому KIA Sorento.

Что касается силового агрегата, то моноприводный JAC S7 будет доступен только с 1,5-литровым наддувным мотором отдачей 149 сил и шестиступенчатым «роботом». Сборка машин уже ведется в Казахстане, и там их продают от 9,5 миллиона тенге (около 1 670 000 рублей).