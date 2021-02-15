Почему не во всех автомобилях есть обогрев лобового стекла

Начнем с того, что через лобовое стекло водитель смотрит на дорогу, и тут возникает довольно сложная задача для автомобильных инженеров. Дело в том, что слишком толстые нити обогрева раздражают глаза человека, а значит, в дальней дороге повышается риск утомляемости. Ну а утомляемость может и до аварии довести.
Поэтому нити обогрева должны быть максимально тонкие и минимально заметные для глаз. Скажем, компания Toyota проводила целое исследование, чтобы понять какой толщины должны быть нити, чтобы они не «убивали» зрение и не бликовали от фар встречных машин.
При этом обогрев должен еще и эффективно работать, чтобы «лобовуха» быстро оттаивала. Иначе покупатели будут недовольны. Мол, деньги за опцию заплатили, а стекло все равно приходится отскребать ото льда.
Учтем и сложности производства. Дело в том, что «ветровое» состоит из нескольких слоев, а между ними находится специальный клеящий состав. Туда же помещают и нити обогрева. А вот «грелка» заднего стекла устроена по-другому. Здесь нити наносят сверху, а это гораздо дешевле и проще.
То есть, чтобы сделать обогреваемое лобовое стекло, нужно обладать технологиями. А любая инновация, требует затрат, а стоит недешево. Вот поэтому автопроизводители применяют множество решений для моделей разных ценовых сегментов.
На дешевых машинах обогрева «лобовухи» либо совсем нет, либо он часто доступен только опционально. Бывает, что греется только зона покоя стеклоочистителей. А на некоторые панорамные стекла, которые «заходят» на крышу, обогрев поставить просто невозможно.
На наличие обогрева влияет даже платформа. Скажем, из-за того, что дорогой и престижный кроссовер Hyundai Palisade базируется на старой «тележке», это не позволяет предложить покупателям обогрев «лобовухи». Но мы уверены, что с рестайлингом, он, конечно же, появится.
Кстати, отсутствие обогрева — это не так уж и плохо. Ведь стоят простые стекла на 30—40% дешевле, чем «отапливаемые», да и работы по замене обойдутся дешевле.