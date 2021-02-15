Почему не во всех автомобилях есть обогрев лобового стекла

Начнем с того, что через лобовое стекло водитель смотрит на дорогу, и тут возникает довольно сложная задача для автомобильных инженеров. Дело в том, что слишком толстые нити обогрева раздражают глаза человека, а значит, в дальней дороге повышается риск утомляемости. Ну а утомляемость может и до аварии довести.

Поэтому нити обогрева должны быть максимально тонкие и минимально заметные для глаз. Скажем, компания Toyota проводила целое исследование, чтобы понять какой толщины должны быть нити, чтобы они не «убивали» зрение и не бликовали от фар встречных машин.

При этом обогрев должен еще и эффективно работать, чтобы «лобовуха» быстро оттаивала. Иначе покупатели будут недовольны. Мол, деньги за опцию заплатили, а стекло все равно приходится отскребать ото льда.

Учтем и сложности производства. Дело в том, что «ветровое» состоит из нескольких слоев, а между ними находится специальный клеящий состав. Туда же помещают и нити обогрева. А вот «грелка» заднего стекла устроена по-другому. Здесь нити наносят сверху, а это гораздо дешевле и проще.