Jeep отремонтирует глохнущие Grand Cherokee

Причиной сервисной акции оказалось реле топливного насоса, в котором неаккуратные сборщики могли «заляпать» контакты силиконом. И неисправное реле может спровоцировать «невозможность запуска двигателя» или — его остановку прямо во время движения.

В итоге, у всех «Джипов» будет снята старая деталь и установлена новая — с разъемом и жгутом проводов, притом ее перенесут на кронштейн возле блока РСМ. Другой вариант, когда внешнее реле топливного насоса вообще отсутствует, мастера сервиса переделают электронный блок TIPM, внедрив наружный электромагнитный переключатель.

И продолжая тему. Популярный китайский кроссовер Geely Atlas также попал под отзывную кампанию на российском рынке. Официальные дилеры марки оповестят автовладельцев о необходимости посетить сервисную зону. В причинах разбирался портал «АвтоВзгляд».