Объявлены цены на новый кроссовер Renault Duster для России

Ценник на французский кроссовер стартует от 945 000 рублей — за переднеприводную модель с бензиновым 114-сильным мотором и 5-ступенчатой МКП. Это на 33 000 рублей дороже аналогичной версии Renault Duster первого поколения. В базовую комплектацию включены: подушки безопасности водителя и пассажира, электрозеркала с подогревом, светодиодные ДХО, передние электростеклоподъемники и тому подобные позиции, считающиеся сейчас само-собой разумеющимися опциями.

За машину с приводом 4х4 придется выложить не менее 1,15 млн. рублей. Она комплектуется двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 117 л. с. Полноприводный Duster c 2-литровым бензиновым мотором мощностью 143 л. с. стоит 1,21 млн. рублей. А с дизельным движком 1.5 dCi (109 л. с.) — не менее 1,23 млн. рублей. Оба силовых агрегата работают в тандеме с 6-стиступенчатой МКП и полноприводной трансмиссией. Заметим, что для всех версий Duster 4х4 доступны системы ESP, контроля тяги, помощи при трогании на подъеме и ассистент спуска с горы.

С турбомотором TCe150 (мощностью 150 л. с.) у французского кроссовера сочетаются либо шестиступенчатая «механика», либо вариатор CVT X-Tronic. На модель, оснащенную таким двигателем, можно рассчитывать, имея в кармане не менее чем 1,34 млн рублей.