Новый Hyundai Santa Fe оказался на 200 000 рублей дороже старого

Что касается агрегатов, то на смену атмосферному 2.4 GDI (188 л. с.) пришел совершенно новый мотор 2.5 MPI (180 л. с.) из семейства Smartstream. Парой этому движку служит 6-диапазонный «автомат». Еще один свежий агрегат — турбодизель 2.2 (200 л. с.), с которым заявлен 8-ступенчатый преселективный «робот».

— Масштабные новации Hyundai Santa Fe заметны как в экстерьере, так и в интерьере кроссовера четвертого поколения. В салоне стало еще больше свободного пространства, комфорта и удобных функций, которые значительно повысят статус обновленного автомобиля, — отметил порталу «АвтоВзгляд» управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

Интересно, что перед стартом российских продаж Hyundai Santa Fe 2021 модельного года прошел испытания на комбинированном маршруте протяженностью 30 000 км, притом — с максимальной загрузкой. Тест подразумевал прохождение самых разных типов дорог, включая горные серпантины и крутые подъемы Во время тестов «мокрый» преселективный «робот» показал себя надежным агрегатом.

И еще одна любопытная новость: «Киа Моторс Россия и СНГ» и «Хендэ Мотор СНГ» пожаловались в Следственный комитет, Совет по противодействию коррупции при Президенте и квалификационную коллегию судей Самарской области на практику, сложившуюся в ряде райсудов города Тольятти. Местные судьи, по мнению жалобщиков, могут принимать участие в мошеннических махинациях. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.