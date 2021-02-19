Skoda продолжает интриговать недорогим кроссовером Kushaq

Уже известно, что длина будущего паркетника — около 4,2 метра, а под его капотом пропишутся бензиновые турбомоторы 1.0 TSI и 1.5 TSI. В базовых версиях покупателям предложат механические коробки передач, но за доплату будут доступны классический «автомат» или преселективный «робот» (в зависимости от движка).

Интересно, что под «народным» брендом Skoda станет продаваться очень хорошо упакованный — по меркам небогатой Индии — автомобиль. Тут и кондиционер, и круиз-контроль, и диодная оптика… Плюс датчики дождя и света, начиная прямо со стартовой комплектации.

А вот следующая новость от «Шкоды» — из России. В январе покупатели новеньких «Октавий» не смогли получить оплаченные машины, так как дилеры ссылались на некие неполадки. Но теперь, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», проблема решена.