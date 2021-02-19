Skoda продолжает интриговать недорогим кроссовером Kushaq

Фото производителя.
Сразу напомним, что Skoda Kushaq представляет собой серийную версию концепта Vision In, притом, по шкодовской легенде, на санскрите словом «кушак» называли короля или императора. Портал «АвтоВзгляд» разузнал и другие подробности об этой новинке.

То, что чешская марка вдруг вспонила древний литературный язык Индии, нет ничего удивительного, ведь Skoda Kushaq ориентирована строго на индийский рынок. В основу будущей новинки ляжет платформа MQB-A0-IN — это усиленная, но одновременно упрощенная версия глобальной модульной архитектуры MQB.

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

Уже известно, что длина будущего паркетника — около 4,2 метра, а под его капотом пропишутся бензиновые турбомоторы 1.0 TSI и 1.5 TSI. В базовых версиях покупателям предложат механические коробки передач, но за доплату будут доступны классический «автомат» или преселективный «робот» (в зависимости от движка).

Интересно, что под «народным» брендом Skoda станет продаваться очень хорошо упакованный — по меркам небогатой Индии — автомобиль. Тут и кондиционер, и круиз-контроль, и диодная оптика… Плюс датчики дождя и света, начиная прямо со стартовой комплектации.

А вот следующая новость от «Шкоды» — из России. В январе покупатели новеньких «Октавий» не смогли получить оплаченные машины, так как дилеры ссылались на некие неполадки. Но теперь, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», проблема решена.

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19 февраля 2021
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