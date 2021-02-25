В сеть утекли фото нового кроссовера Renault

Фото: Motor1.com
Недавно французы выкатили на тесты прототип кроссовера Renault Kadjar второго поколения, который уже успели заметить фотошпионы. На данный момент известно, что новинка делит общую «тележку» с новым Nissan Qashqai. Значит, имеет все шансы на то, чтобы приехать в Россию.

Компания Renault ищет возможности заработать, а сегодня это можно сделать только предложив покупателям многих стран мира новые кроссоверы. Причем с традиционными силовыми агрегатами.

Одной из таких новинок станет Renault Kadjar второго поколения,чей прототип уже проходит испытания на дорогах общего пользования.

По фото видно, что в дизайне появится больше острых углов, а оптика будет полностью светодиодная. Заметим, что у нового «Кашкая» тоже прибавилось «угловатостей». Видимо, можно говорить о зарождении нового тренда в дизайне кроссоверов.

Официальная премьера нового Renault Kadjar ожидается во втором полугодии. Не исключаем, что машина может приехать и в Россию, дабы еще сильнее укрепить позиции французов на нашем рынке.

Если это произойдет, то собирать новинку вполне себе могут на заводе Nissan под Санкт-Петербургом. То есть там же, где начнут производить «Кашкай» третьего поколения.

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25 февраля 2021
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