Volvo представила совершенно ненужную россиянам модель С40

Создавая С40, шведы не особенно заморачивались: взяв за основу модель ХC40, дизайнеры лишь нарисовали купеобразный силуэт да приделали другую корму. Правда, благодаря последней объем багажника теперь составляет 431 литр против прежних 413.
В салоне — вообще ничего нового. Если не замечать того, что крыша над задними пассажирами стала ниже сразу на 61 миллиметр. Кроме того, в отделке интерьера по максимуму применены экологичные материалы, а натуральная кожа исключена из списка опций.
В плане техники Volvo C40 представляет собой полностью электрическую машину. Ее мощность достигает 408 л. с., а на одной зарядке авто способно проехать 420 км. При этом восполнить «запасы» полностью разряженной батареи до 80% реально аж за 40 минут.
Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», чтобы по уровню безопасности электромобиль не отставал от традиционных Volvo, инженерам пришлось полностью переработать и радикально усилить конструкцию передней части, так как под капотом больше нет двигателя внутреннего сгорания.
Сколько будет стоить купеобразная «сороковка», марка пока не говорит, ведь даты начала продаж еще не назначена. Одгнако затягивать вывод новинки вольвовцы точно не будут, ведь «батарейный» XC40 разлетается сейчас, как маски в пандемию. Врочем, России эта «зеленая» волна от Volvo вряд ли коснется: электрокары у нас спросом не пользуются и вряд ли, учитывая климат, географию и отсутствие инфраструктуры, коснется.
А вообще, от единичных упражнений в электрификации автомобильные концерны переходят к серийному выпуску и называют даты полного отказа от производства техники с двигателями внутреннего сгорания. Портал «АвтоВзгляд» решил порассуждать, нужно ли такое «принуждение к прогрессу».