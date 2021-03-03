Volvo представила совершенно ненужную россиянам модель С40

Создавая С40, шведы не особенно заморачивались: взяв за основу модель ХC40, дизайнеры лишь нарисовали купеобразный силуэт да приделали другую корму. Правда, благодаря последней объем багажника теперь составляет 431 литр против прежних 413.

В салоне — вообще ничего нового. Если не замечать того, что крыша над задними пассажирами стала ниже сразу на 61 миллиметр. Кроме того, в отделке интерьера по максимуму применены экологичные материалы, а натуральная кожа исключена из списка опций.

В плане техники Volvo C40 представляет собой полностью электрическую машину. Ее мощность достигает 408 л. с., а на одной зарядке авто способно проехать 420 км. При этом восполнить «запасы» полностью разряженной батареи до 80% реально аж за 40 минут.