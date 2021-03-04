Volkswagen представил недорогой кроссовер Taos для России

Volkswagen Taos вышел достаточно крупным: длина — 4 417 мм, ширина — 1 841 мм, высота — 1 602 мм, то есть по габаритам новичок повторяет Tiguan первого поколения. Более того: свежая модель обещает порадовать компоновкой салона, обойдя по многим параметрам нынешние «Джетту» и «Тигуан».
В плане техники известно следующее. Базовым будет атмосферный двигатель объемом 1,6 дитра и мощностью 110 л. с. С ним могут сочетаться передний привод и два типа коробок передач — 5-ступенчатая «механика» и 6-диапазонный «автомат».
На вершине расположится турбированный 150-сильный мотор 1.4 TSI. Доступные варианты трансмиссий — «8-диапазонный „автомат“ плюс передний привод» или «7-сутпенчатый „преселектив“ плюс полный привод».
Для российского рынка модель будет предлагаться в трех вариантах: Respect, Status и Exclusive. Кроме того, поначалу для заказа будет доступна ограниченная серия JOY! — специальное исполнение, созданное на базе «Статуса». Оно будет отличаться цветом (оранжевым или бежевым), а также орнажевым декором салона.
Объявлено, что «паркетник», несмотря на «бюджетный статус» сможет предложить широкий набор систем помощи водителю, адаптивные фары, современные системы безопасности, плюс пакет зимних опций. Кроме того, модель порадует двухзонным климат-контрольем, датчиками дождя и света, атмосферной подсветкой и другими приятностями вроде парктроника.
Старт производства, комплектации и цены российский офис «Фольксвагены» пообещал раскрыть позже. Но можно предположить, что кроссовер окажется немного дороже, чем Skoda Karoq (1 458 000 ₽) — это ближайший родственник «Таоса».