Volkswagen представил недорогой кроссовер Taos для России

Для российского рынка модель будет предлагаться в трех вариантах: Respect, Status и Exclusive. Кроме того, поначалу для заказа будет доступна ограниченная серия JOY! — специальное исполнение, созданное на базе «Статуса». Оно будет отличаться цветом (оранжевым или бежевым), а также орнажевым декором салона.

Объявлено, что «паркетник», несмотря на «бюджетный статус» сможет предложить широкий набор систем помощи водителю, адаптивные фары, современные системы безопасности, плюс пакет зимних опций. Кроме того, модель порадует двухзонным климат-контрольем, датчиками дождя и света, атмосферной подсветкой и другими приятностями вроде парктроника.

Старт производства, комплектации и цены российский офис «Фольксвагены» пообещал раскрыть позже. Но можно предположить, что кроссовер окажется немного дороже, чем Skoda Karoq (1 458 000 ₽) — это ближайший родственник «Таоса».