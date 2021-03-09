Jeep рассказал, когда ждать роскошный внедорожник Grand Wagoneer

Для американцев Wagoneer — модель культовая, ведь полвека назад он фактически основал класс люксовых внедорожников. Но 30 лет назад машина покинула гамму «Джипа», не оставив преемника. Теперь легенда возвращается, притом — в статусе флагмана марки.

Это значит, будущая новинка получит и современную электронику, и пневматическу подвеску, и богатую отделку салона… Правда, в плане техники Jeep Grand Wagoneer 2021 года выпуска не будет отличаться от рамного пикапа Ram 1500. Но подробности мы узнаем лишь через несколько дней.