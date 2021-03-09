Jeep рассказал, когда ждать роскошный внедорожник Grand Wagoneer

Для американцев Wagoneer — модель культовая, ведь полвека назад он фактически основал класс люксовых внедорожников. Но 30 лет назад машина покинула гамму «Джипа», не оставив преемника. Теперь легенда возвращается, притом — в статусе флагмана марки.
Это значит, будущая новинка получит и современную электронику, и пневматическу подвеску, и богатую отделку салона… Правда, в плане техники Jeep Grand Wagoneer 2021 года выпуска не будет отличаться от рамного пикапа Ram 1500. Но подробности мы узнаем лишь через несколько дней.
Несколько опубликованных перед премьерой снимков намекнули на то, что товарное исполнение будет отличаться от прошлогоднего концепта оформлением передка. А еще фото подчеркнули высочайшее качество интерьера. В продажу, как следует из описания карточек, модель пойдет этим летом.
Между тем, у марки Jeep сейчас возникли серьезные проблемы. В США бывшие индейцы бывшего племени чероки вознамерились принять участие в ревизии всего, что считалось в обществе нормальным и вполне толерантным еще каких-то 3—5 лет назад.
В свою очередь, портал «АвтоВзгляд» поразился очередной гримасе заокеанской борьбы за все хорошее против всего плохого.