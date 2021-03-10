Почему Volvo XC60 почти не изменился после рестайлинга

Из менее заметных изменений отметим другой селектор «автомата». Кроме того, в списке новшеств значится улучшенный комплекс электронных помощников водителя.

Начать выпуск новинки Volvo должна до конца весны, а значит, в Россию рестайлинговый XC60 придет ориентировочно летом. Нынешнюю версию пока еще можно купить по цене от 3 800 000 рублей.

Между тем, совсем недавно «машиной времени», умчавшей журналистов портала «АвтоВзгляд» в родное прошлое на один выходной день, стал младший брат «шестидесятки», компактный кроссовер Volvo XC40.

Колоритное семейное путешествие к заснеженным южным рубежам Московского княжества стало прекрасным поводом проверить «шведа» на премиальность, а заодно и раскрыть тайны происхождения Крымского тракта, а также узнать, во сколько будущим летом обойдется место в кемпинге на берегу Оки.