Почему Volvo XC60 почти не изменился после рестайлинга

По мнению вольвовцев, внешность и салон Volvo XC60 были настолько удачными изначально, что им не требуется никакая коррекция. Скажем, в салоне лишь изменились отделочные материалы, а на центральной консоли прописалась современная медиасистема на платформе Android Automotive OS.
По своему оформлению свежая «мультимедийка» напоминает «андройдовские» смартфоны, позволяя устанавливать разнообразные расширения. При этом обновить систему можно «по воздуху».
Из менее заметных изменений отметим другой селектор «автомата». Кроме того, в списке новшеств значится улучшенный комплекс электронных помощников водителя.
Начать выпуск новинки Volvo должна до конца весны, а значит, в Россию рестайлинговый XC60 придет ориентировочно летом. Нынешнюю версию пока еще можно купить по цене от 3 800 000 рублей.
Между тем, совсем недавно «машиной времени», умчавшей журналистов портала «АвтоВзгляд» в родное прошлое на один выходной день, стал младший брат «шестидесятки», компактный кроссовер Volvo XC40.
Колоритное семейное путешествие к заснеженным южным рубежам Московского княжества стало прекрасным поводом проверить «шведа» на премиальность, а заодно и раскрыть тайны происхождения Крымского тракта, а также узнать, во сколько будущим летом обойдется место в кемпинге на берегу Оки.