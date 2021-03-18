Объявлены российские цены на новый кроссовер Chery Tiggo 8 Pro

Для начала объясним, почему мы называем Chery Tiggo 8 Pro условно новым. По сути, перед нами все та же «восьмерка», только с перелицованной «мордой», освеженным оформлением интерьера и прежде недоступной модификацией с 1,6-литровым турбомотором в 188 сил. Движку аккомпанирует семиступенчатый «робот» с двумя «мокрыми» сцеплениями производства Getrag. Эту связку позаимствовали у премиального — опять же, условно — CheryExeed TXL.
Итак, будущий конкурент Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan — придержите помидоры: так решили не мы, а сами китайцы — в базовом исполнении «Престиж» с 2-литровым турбодвигателем в 170 л. с. и вариатором предлагается за 1 999 900 рублей.
Да, его цена на 400 000 выше, чем у прежней «восьмерки» с аналогичными агрегатами. Здесь покупатель может рассчитывать на LED-оптику, круговой обзор, полный зимний пакет и кожаную обивку кресел.
Средняя комплектация Speedline, которую китайцы почему-то называют пакетом, выудит из кошелька 2 199 900 целковых. За что? За новый 1,6-литровый мотор, атмосферную подсветку салона, 12,3-дюймовые экраны мультимейдики с приборкой и беспроводную зарядку смартфона.
А топовая версия Dreamline (с агрегатом 1,6 л) обойдется в 2 349 900 рублей. Она порадует панорамной крышей, мониторингом слепых зон, памятью настроек зеркал и сидений, а также системой старт-стоп.
Два миллиона за такую машину — много это или мало? Если проводить параллель с теми же «корейцами», то цена вполне адекватная. Другой вопрос, что китайские автостроители пока не могут похвастать приемлемым качеством своих автомобилей, широким дилерским покрытием и оперативной доставкой запасных частей…
В общем, массовым этот продукт явно не станет. Впрочем, как и с претензией на премиум кроссовер Geely Tugella от конкурентов-соотечественников. Но имиджа ради иметь подобную технику азиатам никто не запрещает.